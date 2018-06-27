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Gözler ticaret savaşına ilişkin gelişmelerde

27.06.2018 - 09:34
Gözler ticaret savaşına ilişkin gelişmelerde

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırması ile karışık bir seyir izliyor.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan kıdemli bir yetkilinin dün yaptığı açıklamada, müttefik ülkelerin ve şirketlerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmalarını talep ettiği belirtilirken, Trump'ın Amerikalı motosiklet üreticisi Harley-Davidson'ı tehdit etmesi ticaret savaşının piyasaların gündeminde kalmaya devam edeceğini işaret etti.

AA'nın haberine göre: Trump, Harley-Davidson’ın Avrupa pazarına yönelik üretimini tarifeler nedeniyle yurt dışına taşımasına karşı çıkarak, “Bir Harley-Davidson hiçbir zaman başka bir ülkede üretilmemeli.

Eğer yurt dışına giderlerse, izleyin, bu sonun başlangıcı olur. Hiçbir zaman olmadığı kadar vergi öderler.” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerle petrol fiyatları dün yüzde 2’nin üzerinde yükselirken, ABD'de açıklanan Tüketici Güven Endeksi'nin haziranda bir önceki aya kıyasla 2,4 puan azalmasına karşın pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

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Dow Jones endeksi yüzde 0,12, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,39 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Almanya'da açıklanan Ifo İhracat Beklenti Endeksi'nin, bu ay da azalmaya devam ederek 12,4 puana gerilemesi sonrasında borsalarda karışık bir seyir izlendi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 yükseldi.

Analistler, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 28-29 Haziran’da Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde mülteciler konusunda tümüyle anlaşma sağlanmasını beklemediğini belirtmesinin ardından konuyla ilgili liderlerden gelecek açıklamaların takip edileceğini belirtiyor.

ABD'nin gümrük vergilerinde yaptığı düzenlemelerden Avrupalı birçok şirketin de etkilendiğine dikkati çeken analistler, bu nedenle pay piyasalarında hisse bazlı hareketlerin öne çıktığını dile getirdi.

Asya piyasalarında bugün ticaret savaşına ilişkin endişelerin daha belirgin bir şekilde fiyatlandığı görülüyor.

Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde, hafta sonu gerçekleştirilen seçimler sonrasında piyasalardaki dalgalı seyir devam ediyor. Dün Türk lirası diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak dolar karşısında yüzde 1,49 değer kazanırken, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,43 artışla 94.408 puandan tamamladı.

Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından dün yapılan açıklamada, Türkiye’nin seçim sonrası kredi profiline makro ekonomik politikaların yön vereceğinin belirtildiğini anımsatarak, bundan sonraki süreçte ekonomi yönetimine ilişkin yapılacak atama ve kararların yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Dolar/TL'nin bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 yükselişle 4,6250 seviyesinde dengelendiğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 93.400-95.500 bandının takip edileceğini belirtti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

15.30 ABD, mayıs ayı toptan stoklar ve dayanıklı mal siparişleri

17.000 ABD, mayıs ayı bekleyen konut satışları 


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