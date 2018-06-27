Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 27 Haziran dolar fiyatları )

Dolar kuru, gün içerisinde 4.65 TL'nin üzerini görürken, sonrasında düşüşe geçerek 4.60 TL'nin altına geriledi. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, doların 4.66 TL direncinin altında kaldığı sürece yukarı yönde agresif bir ortamın olmadığını, kurun rahatladığının görülmesi için de 4.55 TL altı kapanışlarda daha güçlü olunması gerektiğini belirtti.

Seçim sonrası sert dalgalanmanın ardından dün, TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterirken, yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalara odaklanan piyasalarda yurtdışı gelişmeler de izleniyor. Bu çerçevede belirsizlik azalana kadar dolar/TL'de dalgalı seyrin sürebileceği belirtiliyor.

Güne 4.63 TL'den başlayan dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 4.6570 TL'yi görürken; sonrasında düşüşe geçerek 4.5927 TL'ye kadar geri çekildi. Dolar, saat 17.17 itibarıyla 4.5988 seviyesinde hareket ederken; Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.3394 TL seviyesindeydi.

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Dolar endeksi yüzde 0.30 yükselişle 94.66 TL'de hareket ederken; euro/dolar paritesi 1.1628 seviyesinde...

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi 65 baz puan düşüşle yüzde 16.81 seviyesine geriledi. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 19.26 seviyesindeydi.

Seçim sonrası ilk işlem gününde dolar/TL'de gözlenen 19 kuruşluk yükselişin ardından dün iki yönlü dalgalanma daha sınırlı kaldı. Dün güne değer kaybıyla başladıktan sonra aksi yönde hareket eden TL, dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde kazançla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

Yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çeken analistler, söz konusu alanlar açıklığa kavuşmadıkça piyasada temkinli volatil seyrin sürmesini bekliyor.

BORSADA YÜKSELİŞ YÜZDE 1.50'Yİ AŞTI

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kazanarak 95 bin 282 puandan tamamlarken; ikinci seansta yükselişini sürdürdü ve saat 17.27 itibarıyla yüzde 1.60 yükselişle 95 bin 880 puandan işlem gördü.

"YUKARI YÖNDE AGRESİF BİR ORTAM YOK"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Türkiye’de 24 Haziran seçimlerinin ardından TL’de volatilite sürüyor. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasına rağmen ilk etapta pozitif etkilenen TL sonrasında kazançlarını geri vermeye başladı. Dün ise yeniden kurlarda gevşeme hareketi gözlemlendi. Aslında açıklanan ve duyurulan yeni bir haber akışı bulunmuyor. İlk olarak ekonomi yönetiminde hangi isimlerin olacağı merak konusu. Özellikle, piyasaların sevdiği isimlerin olması TL açısından daha olumlu algılanabilir. Bundan sonraki süreçte TL’nin daha kalıcı pozitif ayrışması içinde TCMB’nin bağımsızlığının vurgulanması, piyasaların görmesini isteyeceği maliye politikalarının uygulanması, OHAL’in kalkması gibi etkenler ön planda olacak. Her ne kadar seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasına rağmen bu başlıkların konuşuluyor olması TL’nin kalıcı bir şekilde rahatlamasını zorlaştırıyor" dedi.

Karadağ şöyle devam etti: "Dış piyasa açısından şanslıyız çünkü güçlü bir Dolar yok. ABD – Çin arasında ticaret savaşı endişelerinin sürüyor olması dolar üzerinde baskı kuran en önemli unsur olarak yorumlanıyor. Her ne kadar piyasaları tatmin eden ABD verileri olsa bile şimdilik dolar üzerinde etkisinin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Trump ön planda olduğu için bundan sonraki süreçte ticaret savaşlarıyla ilgili gelişmelerin daha kritik olduğunu ve doların seyrini belirleyeceğini gözlemliyorum. Dolayısıyla bir süre dolar pozitif fiyatlansa bile çok güçlü ataklar oluşturamayabilir."

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ teknik olarak ise şöyle değerlendirdi: "Kısacası, piyasada tam manasıyla dolar/TL kurunun kalıcı bir şekilde gevşemesini beklemek için erken olabilir. Teknik olarak, dünden bu yana 4.66 direncinin altındayız bu durum yukarı yönde agresif bir ortamın olmadığını bize gösteriyor. Ancak, ciddi olarak dolar/TL kurunun rahatladığını görebilmemiz için 4.55 altı kapanışlarda daha güçlü olması gerekecektir. Bunu başaramadığı takdirde kurun belli destek noktalarından tepki alımlarını izleyebiliriz. Şunu söyleyebilirim, ortam kurun yukarı yönde agresif ve rekor seviyeleri test edebileceği bir durumda değil. Kur her ne kadar gevşemekte zorlansa bile hükümetten gelecek açıklamalar doğrultusunda belki bir süre yatay bir seyir izlemek isteyebilir"

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