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Goldman Sachs'tan 'Türk bankaları' açıklaması

12.10.2017 - 16:40

Goldman Sach, Türk bankalarının kredi büyümesinin yavaşlamasını bekliyor.

Goldman Sachs analistlerinin kaleme aldığı bir raporda, yılın ilk yarısındaki Kredi Garanti Fonu (KGF) etkisinin ardından Türk bankalarının kredi büyümesinin üçüncü çeyrekte yavaşlayacağı yönündeki beklenti dile getirildi.

Değerlendirmeye alınan Türk bankalarının özsermaye ve aktif karlılıklarının üçüncü çeyrekte sırasıyla 200 ve 20 baz puan düşeceği beklenen raporda, 3. çeyrek için düşük net kar marjı ve yüksek kredi maliyetleri işaret edildi.

Banka net kar marjının dördüncü çeyrekte varlıkların yeniden fiyatlanması ve yıl sonu TÜFE rakamlarıyla 30 baz puanlık toparlanma gerçekleştirmesini bekliyor. Bununla birlikte raporda, bu durumun vergi değişikliğiyle dengeleneceğinin altı çiziliyor.


Etiketler

  • Goldman Sachs
  • TÜFE
  • Kredi Garanti Fonu
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