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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

12.10.2017 - 16:23

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta 243 bine geriledi.

ABD’de geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 243 bine gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 7 Ekim ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 15 bin kişi azalarak 243 bine geriledi. Piyasaların işsizlik maaşı başvurularına yönelik beklentisi 250 bin düzeyindeydi.

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Bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşı başvuruları ise 260 binden 258 bine revize edildi.

Veriler ayrıca, geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 9 bin 500 kişi azalarak 257 bin 500’e düştüğünü gösterdi. Öte yandan, süregelen işsizlik maaşı başvurularının 32 bin kişi azalarak 1 milyon 899 bine gerilediği bildirildi.


Etiketler

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