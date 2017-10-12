ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta 243 bine geriledi.

ABD’de geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 243 bine gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 7 Ekim ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 15 bin kişi azalarak 243 bine geriledi. Piyasaların işsizlik maaşı başvurularına yönelik beklentisi 250 bin düzeyindeydi.

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Bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşı başvuruları ise 260 binden 258 bine revize edildi.

Veriler ayrıca, geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 9 bin 500 kişi azalarak 257 bin 500’e düştüğünü gösterdi. Öte yandan, süregelen işsizlik maaşı başvurularının 32 bin kişi azalarak 1 milyon 899 bine gerilediği bildirildi.

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