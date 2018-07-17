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Goldman Sachs'in yeni CEO'su belli oldu

17.07.2018 - 17:11
Goldman Sachs'in yeni CEO'su belli oldu

2006'dan bu yana görevi sürdüren Lloyd C. Blankfein CEO'luk görevinden 30 Eylül'de ayrılacak.

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs'ten yapılan açıklamada, şu anki CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Lloyd C. Blankfein'in görevinden ayrıldıktan sonra, her iki göreve David M. Solomon'un getirileceği belirtildi.

Her iki görevi 2006'dan bu yana sürdüren Blankfein'ın CEO'luk görevinden 30 Eylül'de ayrılacağını bilgisine yer verilen açıklamada, yönetim kurulun başkanlığını ise yıl sonuna kadar devam ettireceği kaydedildi.

Açıklamada, 2006'dan beri Goldman Sachs'in yatırım bankacılığı bölümünün başında olan ve 2016'dan bu yana operasyon direktörü (COO) olarak görev alan Solomon'un yönetim kuruluna 1 Ekim tarihiyle katılacağı bildirildi.


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