Fed Başkanı Powell'dan 'faiz' mesajı

Fed Başkanı Powell, ABD Kongresi'ne yaptığı sunumda "Kademeli faiz artışlarını sürdürmek şu an için en iyi yöntem" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresi'nde sunum yaptı. Kademeli faiz artışının şu an için en iyi yol olduğunu söyleyen Powell, "İstihdam piyasası güçlüyken, enflasyon hedefe yaklaşırken ve görünüme ilişkin riskler dengeliyken FOMC, şu an kademeli faiz artışlarını sürdürmenin en iyi yol olacağına inanıyor" ifadesini kullandı.

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Powell, işsizlik oranın daha da düşmesini beklediklerini, Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye yakın tutmak için de mücadele edeceğini dile getirdi.