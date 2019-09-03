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Goldman Sachs anlaşmasız Brexit öngörüsünü yükseltti

03.09.2019 - 16:46
Goldman Sachs anlaşmasız Brexit öngörüsünü yükseltti | Ekonomi Haberleri

Goldman Sachs, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşma olmadan ayrılma (anlaşmasız Brexit) öngörüsünü yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltti.

Birleşik Krallık'ta bakanların Brexit'e yönelik çalışmaları sürerken parlamentodaki tatilin devam etmesi sebebiyle  ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs anlaşmasız Brexit beklentisini yüzde 25'e çıkardığını açıkladı. Banka ayrıca, en iyi senaryoda şu ana kadar üç kez reddedilen mevcut Brexit anlaşmasının Avam Kamarasında kabul edilmesi için de geriye yüzde 45 ihtimal kaldığını belirtti.

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CNBC'de yer alan habere göre bankadan yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'ta gelecek iki gün boyunca milletvekilleri Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasını engellemek için oylama yapacak. Anlaşmasız Brexit yerine milletvekilleri Başbakan Boris Johnson'ın AB'den Brexit'i 31 Ocak 2020'e ertelemesini talep etmesini isterken, Johnson 31 Ekim'e kadar Brexit'in gerçekleşeceğini söylemişti. Bazı hükümet kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre de 14 Ekim'de milletvekillerinin Avam Kamarasının kontrolünü almaları durumunda Johnson'ın erken seçim yapmayı planladığı belirtildi. Johnson, parlamentodaki milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini aldığı sürece erken seçim düzenleyebilir.


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