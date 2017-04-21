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General Electric'in kârı beklentileri aştı

21.04.2017 - 14:45

Geçen yıl hisse başına 1 cent zarar açıklayan General Electric, ilk çeyrekte beklentileri de aşarak hisse başına 21 cent kâr elde etti.

General Electric'in ilk çeyrekte kârı analist beklentilerini aştı. İlk çeyrekte net kar 653 milyon dolar, hisse başını 7 cent olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise hisse başına 1 cent zarar açıklamıştı.

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Tek seferlik kalemler dışarıda bırakıldığında hisse başına kar 17 cent olan beklentilerin üzerinde 21 cent kar elde etti.

General Electric'in ilk çeyrekte cirosu ise geçen yılın aynı dönemindeki 27,85 milyar dolardan 27,66 milyar dolara geriledi. Analistler ise cironun 26,4 milyar dolar olacağını öngörüyorlardı.


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