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Yabancılar TL'de yükseliş bekliyor

21.04.2017 - 11:56

Uluslararası piyasalarda referandumun ardından Türk lirasında yükselişin devam etmesi bekleniyor.

Deutsche Bank’ın Londra’daki merkezinde çalışan Gelişen Piyasalar Ekonomisti ve Döviz Stratejisti Gautam Kalani, “Yakın vadede Türk lirasında artışın devam etmesini bekliyoruz. Referandumun hemen ardından lirada fazla bir tepki görmemiştik. Son bir iki gündür bu hareketi görüyoruz. Yakın vadede Türk lirasındaki artışın devam etme potansiyeli mevcut.” ifadelerini kullandı.

Referandum gibi kilit önemdeki bir sürecin geride bırakıldığını vurgulayan Kalani, “Türk lirası halen ucuz seviyede konumlanmış durumda. Önümüzdeki üç ay içerisinde Türk lirasının yüzde 3-4 değer kazanabileceğine inanıyoruz.” dedi.

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3,5 SEVİYESİNİN ALTI GÖRÜLEBİLİR

Merkezi Londra’da bulunan Oxford Economics'in kıdemli ekonomisti Nafez Zouk ise referandumdan çıkan sonucun erken seçim beklentisinin azalmasına neden olduğunu belirterek, “Türk lirasında değer artışının devam etmesi mümkün.” dedi.

Zouk, hükümetin 2019 yılına kadarki süreçte ekonomik reformlar konusunda kararlılığını ortaya koyması halinde Türk lirasının yıl sonuna kadar ABD doları karşısında 3,5 seviyesinin altını görebileceği öngörüsünde bulundu.

TÜRK LİRASI HALA UCUZ

Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ise, “Türk lirası hala reel efektif kur oranı itibarıyla ucuz. Türk lirasının pozisyonlanmasını olumlu görüyorum.Türkiye hala çift haneli kazanç sunuyor. Gelişen piyasalara bakıldığında bu nadir görülen bir durum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin referandum belirsizliğini atlatmış olmasının piyasalar açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Ash, “Türkiye hikayesinin halen güçlü bankaları, güçlü kamu finansmanı gibi dayanak noktaları mevcut.” değerlendirmesinde bulundu.


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