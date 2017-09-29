Gazprom'dan kritik Türkiye açıklaması

Gazprom Başkanı Miller, sene sonunda Gazprom’un Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatında rekor kıracağını, sevkiyat hacminin Eylül ayında yüzde 48 oranında arttığını bildirdi.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Putin ile Erdoğan’ın basın açıklamasını beklerken Rus basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu sene Türkiye’ye doğalgaz sevkiyat hacimlerinin artması bizi mutlu ediyor. 1 Ocak’tan bu yana gelen süreci geçen sene ile karşılaştırırsak Türk pazarına sevkiyat hacmi yüzde 24,3 oranında arttı. Bu yılda 4,1 milyar metreküp demek. 2017 yılı sonunda Gazprom Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatında tarihi rekor kıracak" ifadesini kullandı.

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Miller şu şekilde devam etti:

"Eylül’den bahsetmek gerekirse, geçen seneye göre doğalgaz sevkiyatı yüzde 48 oranında arttı. Bu bir kez daha Türk Akımı’nın ekonomik açıdan gerekli ve talep görecek bir proje olduğunu gösteriyor."

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