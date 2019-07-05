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Gazprom İngiltere'deki Kuzey Akım temettülerini donduracak

05.07.2019 - 14:47
Gazprom İngiltere'deki Kuzey Akım temettülerini donduracak | Ekonomi Haberleri

İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin, Rus enerji şirketi Gazprom’un Kuzey Akım projesinden alacağı temettüyü dondurduğu bildirildi.

Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz’dan yapılan açıklamada, Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından Ukraynalı şirkete tazminat ödemesine karar verilen Gazprom'un Kuzey Akım’daki temettülerinin dondurulduğu belirtildi. Açıklamada, yaklaşık 145 milyon dolar değerindeki dondurulan temettülerin mahkemenin hesabında tutulacağı kaydedildi.

Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı.

Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti. 


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