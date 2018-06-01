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Garanti, BM bankacılık ilkelerini belirleyenler arasına girdi

01.06.2018 - 12:10
Garanti, BM bankacılık ilkelerini belirleyenler arasına girdi

Garanti Bankası, Birleşmiş Milletler çatısı altında 25 bankayla birlikte, sürdürülebilir bir gelecek için tüm dünyadaki bankacılık ve finans sektörüne liderlik edecek yol haritasını çizmek üzere toplanan karar alıcılar arasında yer aldı.

Dünyanın 5 kıtasında yer alan 19 ülkeden 26 önde gelen banka, sürdürülebilir kalkınma ve daha iyi bir gelecek için küresel bankacılık sektörünün rol ve sorumluluklarını belirleyecek küresel prensipleri hazırlayacak. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması ile uyumlu olacak küresel çalışmanın karar alıcıları arasında, Türkiye’den katılan tek banka, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok sürdürülebilirlik çalışmasına imza atan Garanti Bankası oldu.

BM Çevre Programı Finans Girişimi’ne (UNEP FI) üye bankalardan oluşan çekirdek ekibin hazırladığı bu prensipler sayesinde, küresel finansın üçte birini oluşturan bankacılık sisteminin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

ALİ FUAT ERBİL: BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GENLERİ DEĞİŞECEK

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil; “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, BM tarafından tüm dünyaya sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için 2030 yılına kadar rehber olarak tasarlandı. Bu Küresel Hedefleri gerçekleştirmek için, altyapı, temiz enerji, su ve tarım gibi yatırımlar da dahil 2030 yılına kadar her yıl yaklaşık 5 ile 7 trilyon dolar arasında bir yatırıma ihtiyaç var. Biz de biliyoruz ki, dünyamızın bugün ve gelecekte yaşayabileceği sorunların çözümünde ve bu yatırımların BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşmesinde küresel finansın üçte birini oluşturan bankacılık sektörü kritik bir role sahip. Garanti Bankası olarak, gezegenimiz ve insanlığın sürdürülebilir geleceğini doğrudan etkileyen sektörleri finanse eden bankalara da bu noktada büyük sorumluluk düştüğüne inanarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, dünyanın önde gelen 25 bankası ile birlikte dünyamız, ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği için hayati öneme sahip bir adım atıyoruz. Tüm dünyada bankacılık ve finans sektöründe Küresel Hedeflerin uygulanabilmesine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunacak bir yol haritası üzerinde çalışmaya başladık. Bankacılık sektörünün bu alanda daha önce aldığı kararlardan farklı olarak, bu yol haritası ile küresel bankacılık sektörünün adeta

genlerini değiştireceğiz. Belirleyeceğimiz Prensiplerle, bir anlamda bankacılıkta iş yapış şeklini değiştiriyoruz. Bu prensiplere daha yaşanabilir bir gelecek için taahhüt veren lider bankalar, sorumlu ve sürdürülebilir çalışma, sosyal, çevre ve ekonomi hedeflerine katkılarını raporlama, hesap verebilirlik ve şeffaflık kriterlerine uyma gibi sorumluluklar üstlendiğini ilan etmiş olacak. Sürdürülebilir Bankacılık Prensipleri’ne karar veren ekip arasında yer almak bizim için büyük önem taşıyor. Geleceğimiz için atılacak adımlarda, küresel düzeyde karar alıcılar arasında Türkiye’yi temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Garanti Bankası olarak attığımız bu adımların, örnek olacağına ve sektördeki diğer aktörleri de teşvik edeceğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye’den Garanti’nin de aralarında olduğu 26 banka bankacılık sektörü için bir dizi küresel prensipler geliştirmek için çalışmaların ilk adımını attı. Küresel Bankacılık Prensiplerinin çerçeve hedefleri arasında, öncelikli olarak banka çalışmalarının ulusal ve bölgesel çerçevede toplumun sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi geliyor. Belirlenecek Prensipler, sürdürülebilir bir gelecek için bankaları öncü rol üstlenmeye de davet edecek. Sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık için küresel mihenk taşları belirlenmesi, imzacı bankaların sosyal, çevre ve ekonomi hedeflerine ulusal ve uluslararası arenada katkı sunma hedefi koyması da bu hedefler arasında yer alıyor. Prensiplerin temelini oluşturan en önemli maddelerden biri de, bu hedeflere ne kadar uyulduğunun raporlanması ile bankaların bıraktığı etki konusunda hesap verilebilirlik ve şeffaflık kriterlerine uyum. İddialı hedeflerin belirleneceği Prensipler, imzacı bankaların sürekli olarak bu vizyona katkısı ve liderliğini artıracak olmasının yanında hesap verilebilirlik ilkesiyle hazırlanacak.

KÜRESEL BANKACILIK PRENSİPLERİ KASIM AYINDA AÇIKLANACAK

Nisan ayında Garanti Bankası’nın da katılımıyla ilk kapsamlı toplantıyı gerçekleştiren bankalar, Prensipler’in hazırlık sürecinde sivil toplum kuruluşları, bankacılık dernekleri, düzenleyici kurumlar ve BM organları gibi ilgili paydaşların geniş katılımını da sağlayacak. Taslak Prensipler, BM Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) 26 Kasım 2018’de Paris’te gerçekleştireceği Küresel Yuvarlak Masa toplantısında tüm dünyaya açıklanacak.

Küresel bankacılık ve finans sektörü için yol haritası çizecek çekirdek grup bankalar ve ülkeleri arasında; Türkiye’den Garanti Bankası, İngiltere’den Barclays, Güney Kore’den Hana Financial Group ve Shinhan Financial Group, Hollanda’dan ING ve Triodos Bank, Fransa’dan Societe Generale ve BNP Paribas, Avustralya’dan Westpac, Çin’den ICBC (Çin Endüstri ve Ticari Bankası), İsveç’ten Nordea, Brezilya’dan Bradesco, İspanya’dan BBVA ve Santander, Yunanistan’dan Piraeus Bank, Güney Afrika’dan Land Bank, First Rand ve Standard Bank, Hindistan’dan Yes Bank, Meksika’dan Banorte, Nijerya’dan Access Bank, Mısır’dan Arab African International Bank (AAIB) ve Commercial International Bank (CIB), Ekvador’dan Banco Pichincha, Moğolistan’dan Golomt Bank ve Kenya’dan Kenya Commercial Bank (KCB) Group yer alıyor.


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