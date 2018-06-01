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Turkcell ve Rusya’nın internet devinden dijitalde stratejik işbirliği

01.06.2018 - 12:10
Turkcell ve Rusya’nın internet devinden dijitalde stratejik işbirliği

Dijital dünyanın iki devi Turkcell ve Mail.Ru, dijital hizmetlerini dünya çapında genişletmek amacıyla bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaşmaya hazırlanıyor.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell ile Rusya’nın öncü ve yenilikçi internet şirketi Mail.ru Grubu, dijital hizmetlerini dünya çapında genişletmek amacıyla işbirliği için görüşmelere başladı. Turkcell Grubu ve Turkcell iştiraki Lifecell Ventures ile Rusya merkezli Mail.ru Grubu, sosyal medya ve e-posta çözümleri başta olmak üzere farklı internet hizmetleri alanlarında işbirliği olasılıklarını değerlendiriyor.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, stratejik işbirliği görüşmeleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Rusya’nın iletişim ve eğlence devi Mail.ru Grubu ile görüşmelere büyük bir heyecanla başlıyoruz. Bu görüşmeler, uluslararası bir işbirliği kapsamında dijital hizmetlerimizi tüm dünyaya genişletmenin bir adımı olacak. Müşterilerimiz için en iyi alternatifler olacağını düşündüğümüz dijital çözümleri, yerel ihtiyaçlara göre özelleştirme konusunda deneyimliyiz. Bu deneyimlerimizi stratejik ortağımızla da paylaşacağız. Böylece bölgemizin en önemli oyuncularından biri olmayı, hizmetlerimizi dünyaya ihraç etmeyi ve yeni bir rekabet alanı yaratmayı amaçlıyoruz.”

Mail.Ru Grup Rusya Genel Müdürü Boris Dobrodeev ise işbirliğini şöyle yorumladı: “Dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden ve dijital dönüşümün öncülerinden Turkcell ile başarılı bir stratejik ortaklık kuracağımızdan eminiz. E-posta çözümlerimiz Turkcell’in dijital hizmet ekosistemini daha da geliştirebilir. Ayrıca sosyal ağlarımızın da Türkiye’de büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyor, Turkcell gibi güçlü bir yerel ortak sayesinde Türkiye pazarında büyük bir sosyal medya platformuna dönüşebileceklerine inanıyoruz.”


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