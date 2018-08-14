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Garanti Bankası'nın hakim ortağı: Türkiye'ye bağlılığımız değişmedi

14.08.2018 - 15:40 | Son Güncelleme :
Garanti Bankası'nın hakim ortağı: Türkiye'ye bağlılığımız değişmedi

BBVA, Türkiye’ye olan bağlılığını sürdürdüklerini ve Türk bankasındaki mevcut konumdan rahat olduklarını bildirdi.

Garanti Bankası'nın hakim ortağı İspanyol BBVA'dan AA muhabirinin sorusuna verilen yazılı yanıtta, BBVA'nın Garanti Bankası'nın yüzde 49,85'lik hissesi bulunduğu, bunun da BBVA Grubu'nun toplam aktiflerinin yüzde 11'ini oluşturduğu belirtildi.

Türk lirasının değer kaybının gruba etkisinin sınırlı olduğu vurgulanarak, BBVA'nın ana şirket ile iştiraklar ya da iştirakların kendi arasında herhangi bir transfere izin vermeyen çok yönlü giriş stratejisi uyguladığı, dolaysıyla grupta bir "salgın riskinin" bulunmadığı kaydedildi.

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"Türkiye'ye ve Garanti'ye olan bağlılığımız değişmedi ve şirketteki mevcut konumumuzda rahat olmayı sürdürmekteyiz." denilen açıklamada, alınan önlemlere de değinilerek, 2014 yılında, toplam portföyün yüzde 35'inden daha azını oluşturan Döviz cinsinden kredi portföyünü geçen yıl yüzde 8 daha da azalttıkları ve enflasyona bağlı tahvillerin ağırlığını da yüzde 37'den yüzde 50'ye çıkardıkları kaydedildi.


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