Bitcoin haziran ayının en düşük seviyesinde

Kripto para Bitcoin 6 bin doların altına geriledi.

Dijital paralarda bu ay görülen satışın etkisiyle birlikte diğer küçük paralar da değer kaybetti. Piyasa değeri en yüksek kripto para olan Bitcoin, Bloomberg tarafından derlenen fiyat bilgilerine göre TSİ 08:00'de yüzde 4.50 ekside 5,995.86 dolar ile Haziran'dan beri en düşük seviyesinden işlem gördü.

Ethereum yüzde 12 düştü. Coinmarketcap.com tarafından takip edilen en büyük 100 dijital paradan biri hariç tamamı geride kalan 24 saatte düşüş kaydetti.

Kripto paraların toplam piyasa değeri 190 milyar dolara geriledi; Ocak ayında bu rakam 835 milyar dolar seviyesindeydi.

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