Garanti Bankası tahsili gecikmiş alacağını sattı | Ekonomi Haberleri

Garanti Bankası, 260 milyon TL tahsili gecikmiş alacağını 18.5 milyon TL'ye sattı.

Garanti Bankası 260 milyon lira tutarındaki bireysel tahsili gecikmiş alacaklarını 18.5 milyon liraya Gelecek Varlık Yönetim'e sattı. Bankanın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada takipteki krediler portföyünde yer alan alacakların kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat ve masraf hesabından oluştuğu ifade edildi.