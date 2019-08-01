Turkcell'den ikinci çeyrekte yüzde 12 kar | Ekonomi Haberleri

Turkcell ikinci çeyrekte yüzde 12.1 artışla 465.2 milyon TL kâr etti, FAVÖK marjı hedefini yükseltti.

Turkcell'in net kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.1 artışla 465.2 milyon liraya çıkardı. Şirket faiz, amortisman, vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefini ise yükseltti. Şirketin dün akşam KAP'a açıkladığı Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre satış gelirleri yüzde 22 artışla 5.9 milyar liraya çıktı.

Turkcell FAVÖK marjı hedefini 1 puan artırarak yüzde 38-40 aralığından yüzde 39-41'e yükseltti. Gelir büyümesinde yüzde 17-19 ve yatırım harcamalarının satışa oranında yüzde 16-18 olan hedefini ise korudu.

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