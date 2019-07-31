Garanti Bankası ikinci çeyrek karını açıklandı | Ekonomi Haberleri

Garanti Bankası'nın ikinci çeyrek 1.91 milyar TL oldu.

Garanti Bankası'nın ikinci çeyrekte solo net kârı geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 1.91 milyar lira oldu. Bankanın dün akşam KAP'a açıkladığı ikinci çeyrek finansal sonuçlarına göre bankanın ilk yarı net kârı ise yüzde 7 azalışla 3.63 milyar lira oldu.

Garanti Bankası'nın kredileri ise 2018 sonuna göre yüzde 4 artışla 240 milyar lira oldu.

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