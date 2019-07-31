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Türk Telekom'da yeni CEO Ümit Önal oldu

31.07.2019 - 08:25
Türk Telekom'da yeni CEO Ümit Önal oldu | Ekonomi Haberleri

Türk Telekom CEO Dr. Paul Doany, görevinden ayrılması üzerine yerine Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ümit Önal atandı.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Telekom'da yeni Üst Yönetici Ümit Önal oldu. Ümit Önal, 2016 yılından bu yana Türk Telekom'da Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstleniyordu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamak vizyonuyla çıkılan yola, Türk Telekom'da yöneticilik yaptığı satış, pazarlama ve müşteri operasyonlarında büyük başarılar elde eden Ümit Önal ile devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bilgi toplumuna geçiş sürecini yenilikçi ürün ile hizmetlerle ve teknoloji odaklı yatırımlarla desteklediklerini belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Bugün sayıları 34 bine yaklaşan Türk Telekom ailesinin her bir ferdi, yurdun her köşesine teknoloji ve kesintisiz iletişim taşımak amacıyla, büyük bir heyecanla değer üretiyor. Ümit Önal, aramıza katıldığı ilk günden bu yana bu büyük heyecanın ve Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonumuzun bir parçası oldu. Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinde üstlendiği görevlerde son derece başarılı oldu.

2018 yılı içinde 4,3 milyon net yeni abone kazanımıyla 2008'deki halka arzından bu yana en iyi abone artış rakamını yakaladık ve toplam abone sayımızı 46 milyona yükselttik. 2019 Haziran ayı sonu itibariyle toplam abone sayımız 47 milyona, mobil abone sayımız ise pazar payı hedeflerimize uygun bir şekilde 22,4 milyona ulaştı. Yeni CEO'muz Ümit Önal'ın yönetiminde, Türk Telekom'u daha büyük hedeflere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum."

Sayan, CEO koltuğunda 3 yıldır Türk Telekom'a katkı sunan Dr. Paul Doany'e de teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında başarı diledi.

ÜMİT ÖNAL

1973 yılında doğan Ümit Önal, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Çalışma hayatına medya ve iletişim sektöründe başlayan Ümit Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubuna katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Digitürk Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini 2015"e kadar üstlenen Ümit Önal, Digitürk'ün BeIN gruba satış sürecini yönetti.

Türk Telekom ailesine 2016 sonunda katılan Ümit Önal, 2016-2018 yılları arasında Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi, bunun yanı sıra 2018 Aralık ayından itibaren şirketin Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de sürdürdü.

Halka arzdan bu yana en başarılı büyüme performansına liderlik eden Ümit Önal, 2018’de son 10 yılın rekor abone büyümesine ve en yüksek gelir artışına imza attı.

31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla, Türk Telekom'da CEO'luk koltuğuna 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla oturan Ümit Önal, Türkiye'nin dijital ve teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonuyla çalışmalarına başladı. 


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