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Galatasaray'a Riva ve Florya müjdesi

06.12.2019 - 10:22
Galatasaray'a Riva ve Florya müjdesi | Ekonomi Haberleri

Galatasaray ile Emlak Konut arasındaki anlaşmazlık çözüme kavuştu. Kulüp ile Emlak Konut Florya ve Riva arazisi konusunda anlaşmaya vardı.

Galatasaray’ı zor durumda bırakan Riva ve Florya arazilerine ilişkin çözüm ortaya çıktı. Emlak Konut ile anlaşmazlık içinde olan Galatasaray fesh edilen anlaşmalar üzerinden yeniden protokol yaptı. Protokole göre Florya arazisi kapsam dışında bırakıldı ve Riva arsalarında geliştirilen projenin devam etmesine karar verildi. Bunla ilgili anlaşma 04/12/2019 tarihinde imzalandı.

Galatasaray tarafına ise yüklenen hak ve yükümlülükler ortaya çıktı. Florya arazisinin Galatasaray’a kalması için Emlak Konut’a 120 milyon lira ödeme yapılacağı öne sürüldü. Ödemenin taksite bölünmesi muhtemel görünüyor.

Emlak Konut’tan KAP’a yapılan açıklama şöyle:

Mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Florya (Şenlikköy) mahallesi 1032/6 Ada/Parsel sayılı taşınmaz ile İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi 0/3201, 0/3202 Ada/Parsel sayılı taşınmazlar proje geliştirmek amacıyla 26.06.2016 tarihli Protokol ve 27.12.2016 tarihli Ek Protokol kapsamında Şirketimize devredilmiş, ancak Florya arsasının fiili yer tesliminin yapılamaması nedeniyle söz konusu protokoller 27.09.2019 tarihinde Şirketimiz tarafından feshedilmiştir. Tarafların süreç içerisinde tekrar bir araya gelerek konuyu değerlendirmeleri neticesinde, Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verilmiş olup konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Protokol 04.12.2019 tarihinde imzalanmıştır.


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