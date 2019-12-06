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Petrol fiyatları geriledi

06.12.2019 - 10:28
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,26 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,27 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 azalışla 63,26 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 58,35 dolardan alıcı buldu.

Viyana'da dün başlayan 177. OPEC Bakanlar Toplantısı'ndan petrol kesintisine ilişkin bir karar çıkmadı. Küresel piyasalar bugün kesinti miktarının açıklanacağı OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısına odaklandı. Petrol üretiminde 2020'nin ilk çeyreği için günlük 1,6-1,8 milyon varil kesinti öngörülüyor.

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Öte yandan, ABD ve Çin ticaret anlaşmasının yakın tarihte nihai sonuca kavuşacağına yönelik haberler ile ABD'de azalan stoklar fiyatların yükselişini destekliyor.

ABD'de geçen hafta ham petrol stokları bir önceki haftaya göre 4,9 milyon varil azalarak 447,1 milyon varile geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 63,15 ile 63,21 dolar aralığının direnç, 63,09 ile 63,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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