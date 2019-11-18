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Galataport İstanbul'un kruvaziyer turist sayısını fırlatacak

18.11.2019 - 10:01 | Son Güncelleme :
Galataport İstanbul'un kruvaziyer turist sayısını fırlatacak | Ekonomi Haberleri

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hışım, ilk geminin Nisan 2020'de yanaşacağı Galataport İstanbul'un, şehrin 20 bine kadar gerileyen kruvaziyer turist sayısını eski günlerinden daha ihtişamlı hale getirerek 1,5 milyona ulaştırmasının beklendiğini söyledi.

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyoğlu ve İstanbul'u kruvaziyer turistle buluşturacak, bu sektöre tekrar canlılık sağlayacak Galataport İstanbul'a ilk geminin Nisan 2020'de yanaşmasının beklendiğini bildirdi.

Galataport İstanbul'un, 1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirildiğini ve Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı vereceğini ifade eden Hışım, projenin önemli sayıda yerli ve yabancı turist çekeceğini vurguladı.

Hışım, projenin yılda 7 milyonu yabancı olmak üzere 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağını belirterek, Galataport İstanbul'un kültürel ve sanatsal açıdan barındırdığı imkanlara işaret etti.

Projenin şehrin simgelerinden olacağını vurgulayan Hışım, Galataport İstanbul'un açılması sonrası İstanbul ve Beyoğlu'nun kruvaziyer turizmdeki çehresinin tamamen değişeceğini söyledi.

"SEKTÖRLE İLGİLİ TÜM PAYDAŞLAR GALATAPORT İSTANBUL'UN AÇILMASINI BEKLİYOR"

Nizam Hışım, İstanbul'un kruvaziyer turistte zirveyi 2014'te gördüğünü, 2014'te sadece Karaköy Limanı'ndan ağırlanan günübirlik ziyaretçi sayısının 444 bini aştığını belirterek, bu sayının 2015'te 387 bine gerilediğini, Karaköy Limanı'nın kapanmasıyla sonraki yıllarda sayının giderek düştüğünü bildirdi.

Türkiye genelinde son yıllarda kruvaziyer turizmin tekrar canlandığını ifade eden Hışım, şunları kaydetti: "İstanbul'da da tekrar canlanma olsa da araştırmalara göre şehre gelen kruvaziyer turist sayısının bu yıl 20 binde kalacağı görülüyor. Sektörle ilgili tüm paydaşlar Galataport İstanbul'un açılmasını bekliyor. İlk geminin Nisan 2020'de yanaşacağı Galataport İstanbul'un, şehrin 20 bine kadar gerileyen kruvaziyer turist sayısını eski günlerinden daha ihtişamlı hale getirerek 1,5 milyona ulaştırması bekleniyor. Bu, önümüzdeki yıl olmasa da ertesi yıl gerçekleşecektir."

"HEM İSTANBUL HEM DE BEYOĞLU KAZANACAK"

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hışım, Türkiye'nin ve İstanbul'un, kruvaziyer turizm için çok önemli bir rota olduğuna işaret ederek, İstanbul'un olduğu bir rotanın turistleri daha fazla cezbettiğini söyledi.

Proje sayesinde şehre gelen turistlerin ilk ayak basacağı yerin Beyoğlu olacağını belirten Hışım, "Çoğunluğu ABD'li ve Avrupalı bu turistlerin büyük kısmı Taksim, İstiklal Caddesi, Karaköy, Galata ve Beyoğlu'nda vakit geçirecek." dedi.

Bu turistlerin Beyoğlu'na adeta çıkarma yapacağını, buralarda yiyip-içip alışveriş yapacağını anlatan Hışım, kruvaziyer ziyaretçiler sayesinde hem İstanbul'un hem de Beyoğlu'nun kazanacağını söyledi.

Beyoğlu'nun, her türlü alışverişe imkan sağlayan İstiklal Caddesi ile turistlerin uğrak noktası olacağını vurgulayan Hışım, ilçedeki esnafın da önemli kazanç sağlayacağını, bölge ekonomisine canlılık geleceğini kaydetti.

Hışım, Beyoğlu'nun 40 bini aşan yatakla İstanbul'un bu alanda en yüksek kapasitesine sahip ilçesi olduğunu belirterek, bölgenin; binlerce yıllık tarihiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, yüzyıllardır yerli ve yabancıların, sanatın, tarihin, kültürün buluşma noktası olduğunu aktardı.


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