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G20 toplantısından ne mesaj çıktı?

23.07.2018 - 08:27
G20 toplantısından ne mesaj çıktı?

G20 ticaret konusunda diyalogun artırılması çağrısında bulundu, ancak yapılması gerekenler hakkında uzlaşı çıkmadı.

Gelişmiş ve gelişmekte olan başlıca ülkelerin maliye bakanları dış ticaret ve jeopolitika alanındaki tansiyonların ekonomik büyümeye zarar vermesini önlemek için diyalogun artırılması çağrısında bulundu.

Ancak gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkenin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katıldığı toplantıda ABD'nin son aylarda gümrük vergilerini artırmasıyla başlayan anlaşmazlıkların nasıl giderileceğine dair bir uzlaşı belirmedi.

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Hafta sonunda yapılan G20 toplantısının sonunda dün yayımlanan bildirgede ekonomik büyümenin şu an güçlü seyretmekle beraber eşgüdümün azaldığı ve kısa ile orta vadeli aşağı yönlü risklerin arttığı bir dönemde olduğu ifade edildi.

Bildirgede, "Bunlar arasında mali kırılganlıklar, artan ticaret ve jeopolitik gerilimler, küresel dengesizlikler, eşitsizlik ve özellikle bazı gelişmiş ülkelerde yapısal olarak zayıf ekonomik büyüme yer almaktadır... Bizler risklerin ortadan kaldırılması ve güvenin artırılması için diyalog ve eylemlerin pekiştirilmesi gerektiğinin farkındayız" denildi.


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