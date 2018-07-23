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Meclisin gündeminde bu hafta bunlar olacak

23.07.2018 - 08:23
Meclisin gündeminde bu hafta bunlar olacak

TBMM, tatile girmeden önceki son haftasında OHAL'in yerini alacak olan "terörle mücadele" teklifi ile bedelli askerliğin de bulunduğu torba teklif için çalışacak.

Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde bu hafta öncelikle "terörle mücadelede" yeni düzenlemeler içeren teklif olacak. AKP ile MHP'nin desteğini alan, muhalefetin eleştirdiği "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin" Genel Kurul görüşmelerine bugün başlanacak.

Teklife göre, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek; ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya karşı suçlar ile TMK kapsamına giren suçlar bakımından gözaltı süresi, üç yıl boyunca yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise dört günü geçemeyecek. Gözaltı süresi en fazla iki defa uzatılabilecek, karar ise hakim tarafından verilecek.

BEDELLİ TEKLİFİ

TBMM'nin bu hafta yoğun mesai harcayacağı diğer teklif ise bedelli askerlik düzenlemesini de içeren torba teklif olacak.

Teklif, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınmaya başlanırken, komisyon görüşmelerinin ardından Genel Kurul gündemine gelecek.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyip 31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar, 15,000 TL ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimi almaları şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2,000 Euro ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

Teklifle, bedelli askerliğin yanı sıra bazı başka düzenlemeler de getiriliyor. Buna göre sağlık turizminden döviz geliri sağlamak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek amacıyla şirket kurulacak.

İnsan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensupları için, 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanacak. Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak.

MECLİS, EKİM'E KADAR TATİLE GİRECEK

Meclis, bugün başlayacağı bu haftaki yoğun mesaisinde hafta içi çalışmaların tamamlanmaması halinde ara vermeden hafta sonu da çalışacak.

TBMM, çalışmalarını tamamladıktan sonra, 1 Ekim Pazartesi gününe kadar tatile girecek.

Bu arada yarın çeşitli partilerin grup toplantıları da yapılacak. AKP grup toplantısı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.


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