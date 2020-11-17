Fransız havalimanı işletmecisinden 'kademeli toparlanma' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Fransız havalimanı işletmecisi ADP 2021 Nisanından itibaren trafikte 'kademeli toparlanma' bekliyor.

TAV Havalimanları Holding'in ana ortağı Fransız havalimanı işletmecisi Groupe ADP, 2021 yılındaki havalimanı trafiğinin nisan ayında başlaması öngörülen toparlanmayla birlikte 2019 seviyesinin yüzde 45 ila yüzde 55'i kadar olabileceğini açıkladı.

Koronavirüs pandemisi boyunca seyahat talebinin düşmesi ADP'nin havalimanlarını olumsuz etkilenmişti fakat şirket gelecek yıl hava trafiğinin yavaş yavaş iyileşeceğini öngörüyor.

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Türkiye ve Hindistan'ın da aralarında olduğu birçok ülkede havalimanı işleten ADP dün akşam, "2021 yılı tahminleri Nisan 2021'den itibaren trafikte yavaş ve kademeli bir toparlanma olacağı ve 2021 yazından itibaren yeni seyahat kısıtlamalarının olmayacağı yönünde" değerlendirmesinde bulundu.

Ekim ayında ADP'nin havalimanlarındaki trafik, koronavirüsün ikinci dalgası ve yeni kısıtlamalar nedeniyle olumsuz etkilenmişti. Şirketin havalimanlarında Ekim ayındaki trafik geçen yıla göre yüzde 56.8 gerilemiş ve tüm hava limanları ağında toplam 9.1 milyon yolcu taşınmıştı.

ADP'nin yıl başından bugüne olan trafiği toplamda yüzde 61.3 düştü.

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