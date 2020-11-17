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İngiliz hava yolu şirketinden tarihi zarar

17.11.2020 - 14:12
İngiliz hava yolu şirketinden tarihi zarar | Ekonomi Haberleri

EasyJet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 25 yıllık tarihinde ilk kez zarar ettiğini bildirdi.

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'ten yapılan açıklamada, EasyJet’in eylül ayı sonu itibariyle yıllık 1,27 milyar sterlin zarar ettiği kaydedildi.

Bir önceki dönemde toplam yıllık karı 430 milyon sterlin seviyesinde olan şirket, gelecek yıl planlanan uçuşlarının ancak yüzde 25’ini yapabileceğini bildirdi.

Öte yandan EasyJet’in açıklamasında son günlerde Kovid-19’a yönelik aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haberler nedeniyle uçak bileti satışlarında yüzde 50 seviyesinde artış olduğu belirtildi.

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Şirketin mali verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan EasyJet Üst Yöneticisi Johan Lundgren, mevcut ivmeyi artırarak sürdürmeleri durumunda ek likiditeye ihtiyaç duymayacaklarını söyledi.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Lungren, son dönemde olumlu haberleri gelen aşı çalışmalarının hava yolu şirketlerini olumlu etkileyeceğini belirtti.

Lundgren, “Aşı çalışmaları sektör için iyi haber. Toparlamada bunun kritik rol oynayacağını biliyoruz. İnsanların seyahat etmek istediklerini biliyoruz. Örneğin, geçen pazartesi aşı haberinin hemen ardından bilet satışlarımız yüzde 50’ye yakın artış kaydetti.” şeklinde konuştu.

İngiliz hava yolu şirketi, mayıs ayında 4 bin 500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını bildirmişti. EasyJet bünyesinde yaklaşık 15 bin kişi istihdam ediliyor.


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