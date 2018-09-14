Fransa büyüme hedefini küçülttü

Fransa Merkez Bankası, daha önce yüzde 1,8 olarak açıkladığı 2018 büyüme tahmininin yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Fransa Merkez Bankası, Eylül ayı makroekonomik tahminleri raporunu yayımladı. Raporda, daha durgun ve kararsız bir uluslararası mali duruma işaret edilerek, Fransa'nın ekonomik büyüme hızının daha önce açıklandığı gibi yüzde 1,8 değil, yüzde 0,2 puan gerileyerek, yüzde 1,6 olarak gerçekleşeceği belirtildi.

Dış ticaretin ülkedeki büyüme oranına getirdiği olumlu katkının devam edeceği kaydedilen raporda, 2019 ve 2020 yıllarında da yüzde 1,6 oranında büyüme beklendiği açıklandı.

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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu yıl yüzde 1,7 oranında ekonomik büyüme gerçekleşeceğini söylemişti.

Ülkede enflasyon oranının enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl için yüzde 2,1 olarak gerçekleşeceği açıklanan rapora göre, 2019'da yüzde 1,7, 2020'de ise yüzde 1,8 oranına gerileyecek.

Fransa Merkez Bankası, ülkedeki işsizlik oranının da 2020 sonu itibarıyla yüzde 8,3'e düşeceği tahmininde bulundu.

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