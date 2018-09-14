Euro Bölgesi'nde ihracat ve ithalat arttı

Euro Bölgesi'nde temmuzda 2017'nin aynı ayına göre ihracat yüzde 9,4 ithalat da yüzde 13,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak Euro'yu kullanan 19 üyeli Euro Bölgesi'nde, bu yılın temmuz ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat yüzde 9,4 artarak 194,6 milyar Euro, ithalat da yüzde 13,4 yükselerek 177,1 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

Para birliğinde geçen yılın temmuz ayında 21,6 milyar Euro düzeyinde bulunan dış ticaret fazlası, 2018'in aynı döneminde 17,6 milyar Euro oldu. Euro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 9,3 artarak 162,3 milyar Euro oldu.

Euro Bölgesi'nde ocak-temmuz döneminde 2017'nin aynı sürecine göre ise ihracat yüzde 4'lük artışla 1 trilyon 319,3 milyar Euro'ya , ithalat yüzde 5,1'lik yükselişle 1 trilyon 200,8 milyar Euro'ya ulaştı. Aynı dönemde Euro Bölgesi dış ticaret fazlası 125,3 milyar Euro'dan 118,5 milyar Euro'ya geriledi. Euro Bölgesi içi ticaret de yılın yedi ayında yüzde 6 artarak 1 trilyon 143,3 milyar Euro oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla ele alındığında, Euro Bölgesi'nde temmuzda 189,2 milyar Euro'luk ihracat, 176,5 milyar Euro'luk ithalat yapılırken, dış ticaret fazlası 12,8 milyar Euro düzeyinde gerçekleşti.

AB, TEMMUZDA 100 MİLYON EURO DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracatın yüzde 9,6 artarak 170 milyar Euro'nun üzerine, ithalatın da yüzde 15,4 yükselerek 170,4 milyar Euro'ya çıktığını ortaya koydu.

AB'de temmuzda 100 milyon Euro dış ticaret fazlası gerçekleşirken, AB içi ticaret de yüzde 8,7'lik artışla 288 milyar Euro seviyesinde belirlendi.

Ocak-Temmuz 2018 dönemi ele alındığında, AB'nin ihracatı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 1 trilyon 127,2 milyar Euro'ya, ithalatı da yüzde 4,5 artarak 1 trilyon 131,2 milyar Euro'ya çıktı. Böylece söz konusu dönemde AB, ticaret yaptığı ülkelere karşı 4,1 milyar Euro dış ticaret açığı verdi.

TÜRKİYE, DIŞ TİCARETTE AB'NİN 5'İNCİ BÜYÜK ORTAĞI

AB'nin bu yılın ocak-temmuz döneminde Türkiye'ye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 51 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, AB'nin Türkiye'den ithalatı ise yüzde 8,5 yükselişle 44,6 milyar Euro oldu. Böylece Türkiye, söz konusu dönemde de AB'nin dış ticaretindeki en önemli 5'inci ülke konumunu sürdürdü.

ABD, AB'NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

AB üyesi ülkelerin söz konusu dönemde 232,2 milyar Euro'luk ihracat ve 152,9 milyar Euro'luk da ithalat gerçekleştirdiği ABD, AB'nin en büyük ticaret ortağı olma konumunu Ocak-Temmuz 2018 döneminde de sürdürdü.

AB'nin ABD'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterirken, ABD'den ithalatı da yüzde 0,4 düşüş kaydetti. ABD'ye karşı AB'nin ticaret fazlası 79,3 milyar Euro olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu fazla 67,1 milyar Euro'ydu.

Aynı dönemde AB'nin ikinci en büyük ticaret ortağı Çin oldu. Bu dönemde AB, 118,6 milyar Euro'luk ihracat yaptığı Çin'den 217 milyar Euro'luk ithalat gerçekleştirdi.

AB ülkelerinin Çin'e ihracatı söz konusu dönemde yüzde 4,5 ve Çin'den ithalatı ise yüzde 2,2 yükseldi. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi de olan Çin, AB'ye karşı 98,4 milyar ticaret fazlası verdi. Geçen yılın aynı dönemde Çin'in AB'ye karşı ticaret fazlası 98,8 milyar Euro olmuştu.

RUSYA'NIN AB'YE İHRACATI YÜZDE 11,9 ARTTI

AB'nin bu yılın yedi ayında 91,3 milyar Euro'luk ihracat ve 63,8 milyar Euro'luk ithalat yaptığı İsviçre, birliğin üçüncü en önemli ticari partneri olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, AB'nin İsviçre'ye ihracatı yüzde 0,3 artarken, ithalatı yüzde 0,6 düştü.

AB ülkelerinin 49,3 milyar Euro'luk ihracat ve 95,6 milyar Euro'luk ithalat gerçekleştirdiği Rusya ise en büyük dördüncü ticaret ortağı oldu. AB'nin Rusya'ya bu yılın ocak-temmuz dönemindeki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1, bu ülkeden ithalatı da yüzde 11,9 arttı.

Öte yandan, AB'nin en büyük ticaret partnerleri sıralamasında Türkiye'yi, Norveç, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Kanada izledi.

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