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Ford ve Volkswagen kararını verdi! Üretim Kocaeli'nde olacak

21.10.2020 - 11:58
Ford ve Volkswagen kararını verdi! Üretim Kocaeli'nde olacak | Ekonomi Haberleri

Bir süredir otomotiv piyasasında konuşulan Ford- VW ortaklığında üretilecek ticari araçların adresi belli oldu. Türkiye'de Kocaeli'de üretecekleri netlik kazandı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Yaklaşık 800 milyon euroluk dev yatırımın adresi Türkiye oldu. 110 dönüm arazi üzerinde dev tesis kurulacak.

Otomotiv sektörünün lider markalarından Ford ve Volkswagen'in ortak geliştireceği ticari araçları Türkiye'de Kocaeli'de üretecekleri netlik kazandı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Yaklaşık 800 milyon euroluk dev yatırımın adresi Türkiye oldu. 110 dönüm arazi üzerinde dev tesis kurulacak. Fabrikada zemin etüdü çalışmaları başladı. İskele ile fabrika arasındaki otopark bölümünde zemin iyileştirmeleri ve fore kazıklar çakılmaya başlandı" dedi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, pandemi nedeniyle bir süre ara verilen tesisin inşaat çalışmalarının hızlandığını anlatan Zeytinoğlu, şöyle konuştu: "İki dev şirket arasında yapılan anlaşma, Türkiye'deki en ciddi yatırımlardan biri olacak ve istihdama yüzde 20 katkı sağlayacak. Hem Kocaeli hem de Türkiye için büyük bir yatırım." ABD'li otomobil üreticisi Ford ile Alman otomobil markası Volkswagen arasında, Ocak 2019'da ticari araçlar, elektrikli otomobiller ve otonom teknolojileri geliştirmek üzere anlaşmaya varılmıştı. Anlaşma kapsamında da iki markanın ortak platformda ticari araç geliştireceği ve bu araçların üretim yeri olarak da Türkiye'yi düşündükleri açıklanmıştı. 2022'de yollarda olması beklenen araçların üretim yeri hakkında henüz firmalar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak iki markanın yeni araçların üretim yeri olarak Kocaeli üzerinde anlaştığı öğrenildi.

CİDDİ BİR YATIRIM

Zeytinoğlu, "Türkiye'deki en ciddi yatırımlardan biri olacak. Duyduğumuz kadarıyla bölgemizde bulunan bir otomotiv fabrikasında, başka bir markaya ait, ikinci bir ürünün üretilmesi koşulu ile uzlaşma sağlandı. Bu kapsamda, mevcut fabrika büyütülerek, diğer otomotiv markasına ait aracın üretimi yapılacak" dedi.

2.500 İLAVE İSTİHDAM SAĞLANIR

Ford fabrikasının Yeniköy'de bulunan fabrikası genişletilecek, 110 dönümlük yeni bir tesis kurulmuş olacak. Şu anda Ford fabrikasında üretilen yıllık 320 bin araç kapasitesinin de Volkswagen'in yeni ticari araçlarının üretimine başlanması ile birlikte 750 bine ulaşacağı öngörülüyor. Türk Metal Sendikası Gölcük Şübe Başkanı Mehmet Şener, "Şu anda 8.500 kişinin çalıştığı Ford fabrikasında yeni tesislerin kurulması ile birlikte ilave 2.000-2.500 arası istihdam sağlanır" dedi.

İHRACATI ARTIRIR

Pandemi döneminde Almanya'daki güçlü bir firmanın böylesine büyük bir yatırım yapacak olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, "İnşallah en kısa sürede herhangi bir aksilik çıkmadan proje hayata geçer" dedi. Yapılacak yatırımın çok ciddi bir yatırım olacağını ifade eden Zeytinoğlu, "Türkiye'nin ihracatına da çok büyük destek sağlayacak. Çalışmalar başlatıldı. En kısa sürede bu yatırımı yapan firmalarımız, anlaşmayı ve yatırımın yol haritası kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu.


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