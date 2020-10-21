‹ Önceki Haber Ford ve Volkswagen kararını verdi! Üretim Kocaeli'nde olacak Ford ve Volkswagen kararını verdi! Üretim Kocaeli'nde olacak Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 21 Ekim altın yorum, güncel altın fiyatları

21.10.2020 - 12:06
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 21 Ekim altın yorum, güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 483,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını 3.237 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 483,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 483,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3.237 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.921 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin iki taraftan gelen ılımlı açıklamaların altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vakaların bölgesel olarak arttığına ve tedbirlerin bu duruma paralel sıkılaştırıldığına dikkati çeken analistler, oluşan belirsizlik ortamının risk iştahını düşürerek güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını ifade etti.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,15% Hacim : 19.275 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8323 Değişim: -0,43%
Düşük 7,8171 21.10.2020 Yüksek 7,8826
Açılış: 7,8659
9,2992 Değişim: -0,01%
Düşük 9,2744 21.10.2020 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,2998
485,08 Değişim: 0,59%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 485,93
Açılış: 482,24
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.