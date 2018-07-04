Fitch'ten 'ticaret savaşları' uyarısı

Fitch, ABD ile ticaret ortakları arasında artan gerilim konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, raporunda; ABD Başkanı Trump'ın ticaret gerilimi artırmaya devam ettirmesinin, tarafları yeni ticari önlemler almaya itebileceğine dikkat çekti. Fitch, artan ticaret gerilimin yol açacağı bu yeni önlemlerin, 2 trilyon dolarlık küresel ticareti tehlikeye sokacağını hesaplıyor.

AA'nın haberine göre; Fitch'in Baş Ekonomisti Brian Coulton; ABD, Çin ve AB'nin attığı adımların küresel ekonomik görünüm beklentisini değiştirecek kadar sert olmadığını belirtiyor. Ancak Brian Coulton, ülkelerin daha fazla önlem alma yoluna başvurmasının ticaret savaşını ciddi bir biçimde körükleyeceğine dikkat çekiyor.

Baş Ekonomist Coulton'a göre, Trump'ın 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne gümrük vergisi getirme tehdidi, Çin'in de misilleme olarak 188 milyar dolarlık ABD menşeli mal ve hizmete ek tarifeyle sonuçlanabilir.

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ABD'den gelen açıklamaların, daha sonra tadil edilmek üzere müzakere amaçlı yapılıp yapılmadığını zaman gösterecek. Ancak Coulton'a göre ticari önlemler için yapılan ayrıntılı hazırlıklar ve ortaya atılan gerekçelerle, ticaret ortaklarının hızlı ve güçlü misillemesi küresel ticarette risklerin artması anlamına geliyor.

Coulton, ABD'nin ithal otomobillere yüksek gümrük vergisi koymasının Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) için varoluşsal bir tehdit olduğuna dikkat çekti.

Fitch'in baş ekonomisti Coulton küresel ticarette trilyonlarca dolarlık daralmanın yanı sıra, ABD ithalat fiyatlarında yüzde 35 ila 40'lık bir şok ve ABD'nin GSYH'sine 0,5 puanlık negatif bir etki bekliyor.

Brian Coulton, küresel gümrük vergilerinde yaşanacak bir şokun ithalatçıların maliyetlerini artırması, tedarik zincirlerini bozması ve tüketicilerin reel ücretlerini düşürmesi gibi olumsuz yan etkileri olacağını da belirtiyor.

Coulton'ın bir diğer uyarısı da ABD'nin ithalatının düşmesinin küresel çarpan etkisi konusunda... ABD'nin ithalatının düşmesi, küresel doğrudan yabancı yatırımların en büyük kaynağı olan ABD'nin doğrudan yatırımlarını büyük olasılıkla düşürecek.

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