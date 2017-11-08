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Fitch'ten ABD'ye uyarı

08.11.2017 - 11:00

Fitch, ABD'de Cumhuriyetçilerin vergi planının yaratacağı bütçe açığı için uyardı.

Fitch Ratings, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki cumhuriyetçi üyeler tarafından hazırlanan federal vergi yasası reformunun bütçe açığını şişireceği ve ekonomiye geçici bir büyüme sağlayacağı uyarısında bulundu.

Fitch, "Sunulan vergi reformu büyümedi ılımlı ve geçici bir yükseliş getirir. Bununla birlikte daha büyük bütçe açıklarına yol açar ve ABD'nin federal borcunun ciddi şekilde artırır" dedi.

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Senato'daki cumhuriyetçi üyelerin ise kendi vergi reform planlarını bu hafta sonunda açıklamaları bekleniyor. Ancak ilk işaretler bunun Temsilciler Meclisi'ne sunulandan ciddi şekilde farklılıklar göstereceği yönünde.

Temsilciler Meclisi ise cumhuriyetçi üyelerin sundukları vergi reform planını gelecek hafta oylama niyetinde. 


Etiketler

  • ABD
  • Fitch Ratings
  • reform
  • vergi yasası
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