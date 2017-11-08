‹ Önceki Haber Fitch'ten ABD'ye uyarı Fitch'ten ABD'ye uyarı Sonraki Haber › Hektaş tarım sektörünün Ar-Ge merkezini kuruyor Hektaş tarım sektörünün Ar-Ge merkezini kuruyor

Dünya devi Türk oyun şirketini satın aldı

08.11.2017 - 11:03

Merkezi ABD'de bulunan, dünyanın önde gelen oyun geliştirici şirketlerinden Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'in bir bölümünü 100 milyon dolara satın aldı. Peak Games, Sidar Şahin, Rina Onur ve Hakan Baş tarafından 2010 yılında İstanbul'da kuruldu.

Zynga’nın internet sitesindeki açıklamaya göre, şirket, anlaşma uyarınca Peak Games’in Spades Plus, Gin Rummy Plus ve Okey Plus gibi oyunlarının yeni sahibi olacak. Peak Games’in Toy Blast ve Toon Blast oyunları ise İstanbul merkezli şirkette kalacak.

7 YIL ÖNCE KURULDU

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Peak Games, Sidar Şahin, Rina Onur ve Hakan Baş tarafından 2010 yılında İstanbul'da kuruldu. ABD San Francisco’da ofis açan şirket, kısa zamanda geliştirdiği oyunlarla dünya çapında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta dünyanın en büyük oyuncak üreticisi Hasbro'nun Peak Games'in Toy Blast adındaki oyununu kopyalaması ve bunun üzerine Peak Games'in açtığı davayı kazanması oldukça ses getirmişti.

Şirketin kurucu ortaklarından Hakan Baş, 1 yıl sonra ayrılarak başta Lidyana.com olmak üzere kendi girişimlerine odaklanmak için şirketten ayrıldı. Yaklaşık 2 yıl önce ise Rina Onur, Silikon Vadisi'nin en önemli yatırım fonlarından biri olan 500 Startup kadrosuna dahil oldu. Peak Games'in CEO'luk görevini ise Sidar Şahin sürdürüyor.


Etiketler

  • şirket
  • ceo
  • Zynga
  • Peak Games
‹ Önceki Haber Fitch'ten ABD'ye uyarı Fitch'ten ABD'ye uyarı Sonraki Haber › Hektaş tarım sektörünün Ar-Ge merkezini kuruyor Hektaş tarım sektörünün Ar-Ge merkezini kuruyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
112.293 Değişim: 0,02% Hacim : 2.036 Mio.TL Son veri saati : 11:41
Düşük 112.109 08.11.2017 Yüksek 113.018
Açılış: 112.848
3,8770 Değişim: -0,26%
Düşük 3,8685 08.11.2017 Yüksek 3,8892
Açılış: 3,88725
4,5007 Değişim: -0,14%
Düşük 4,4869 08.11.2017 Yüksek 4,5111
Açılış: 4,507
159,48 Değişim: -0,02%
Düşük 158,87 08.11.2017 Yüksek 159,70
Açılış: 159,51
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.