Dünya devi Türk oyun şirketini satın aldı

Merkezi ABD'de bulunan, dünyanın önde gelen oyun geliştirici şirketlerinden Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'in bir bölümünü 100 milyon dolara satın aldı. Peak Games, Sidar Şahin, Rina Onur ve Hakan Baş tarafından 2010 yılında İstanbul'da kuruldu.

Zynga’nın internet sitesindeki açıklamaya göre, şirket, anlaşma uyarınca Peak Games’in Spades Plus, Gin Rummy Plus ve Okey Plus gibi oyunlarının yeni sahibi olacak. Peak Games’in Toy Blast ve Toon Blast oyunları ise İstanbul merkezli şirkette kalacak.

Peak Games, Sidar Şahin, Rina Onur ve Hakan Baş tarafından 2010 yılında İstanbul'da kuruldu. ABD San Francisco’da ofis açan şirket, kısa zamanda geliştirdiği oyunlarla dünya çapında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta dünyanın en büyük oyuncak üreticisi Hasbro'nun Peak Games'in Toy Blast adındaki oyununu kopyalaması ve bunun üzerine Peak Games'in açtığı davayı kazanması oldukça ses getirmişti.

Şirketin kurucu ortaklarından Hakan Baş, 1 yıl sonra ayrılarak başta Lidyana.com olmak üzere kendi girişimlerine odaklanmak için şirketten ayrıldı. Yaklaşık 2 yıl önce ise Rina Onur, Silikon Vadisi'nin en önemli yatırım fonlarından biri olan 500 Startup kadrosuna dahil oldu. Peak Games'in CEO'luk görevini ise Sidar Şahin sürdürüyor.

