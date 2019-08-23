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Fitch Ratings’ten Türk bankalarına ilişkin açıklama

23.08.2019 - 17:38
Fitch Ratings’ten Türk bankalarına ilişkin açıklama | Ekonomi Haberleri

Fitch, Türk bankaları tarafından sağlanacak yüzde 10-20 seviyesinde kredi büyümesinin kısa vadeli bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, “Türk bankaları tarafından sağlanacak yüzde 10-20 seviyesinde bir kredi büyümesi teşviki kısa vadeli bir tehdit oluşturmuyor.” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, “Türk bankalarının Türk lirası cinsinden yıllık kredi büyümesinin yüzde 10-20 artmasının, bankacılık sektörünün borçlanmasında ya da bununla ilişkili risklerde dikkate değer bir yükselmeye neden olması olası değil. Hedeflenen aralığın, kamu bankalarındaki hızlı kredi büyümesini durdurarak, bazı özel bankalarda ılımlı kredi büyümesini desteklemesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi. 


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