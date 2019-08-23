‹ Önceki Haber Fitch Ratings’ten Türk bankalarına ilişkin açıklama Fitch Ratings’ten Türk bankalarına ilişkin açıklama

Powell: Fed uygun şekilde adım atacak

23.08.2019 - 17:15 | Son Güncelleme :
Powell: Fed uygun şekilde adım atacak | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin "iyi bir konumda" olduğunu belirterek, merkez bankasının ekonominin büyüme çizgisini korumak için "uygun şekilde" adım atacağını söyledi. Powell konuşmasında Fed'in bir sonraki toplantıda faiz indirip indirmeyeceğine yönelik ipucu vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından faizleri düşürmesi için baskı uygulanan Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'daki merkez bankası sempozyumunda merkez bankasının izlediği bir dizi ekonomik ve jeopolitik riskten bahsetti ve risklerin büyük bölümünü ticaret savaşlarına bağladı.

Trump yönetimi göreve gelmesiyle birlikte Çin ve diğer ülkelere karşı ticaret savaşı başlattı.

Powell konuşmasında, "ABD ekonomisi genel olarak iyi performans göstermeye devam ediyor... İşletmelerin yatırımları ve imalat güç kaybetti ancak sağlam istihdam artışı ve artan çalışan ücretleri güçlü tüketim ve ılımlı genel büyümeyi destekliyor" dedi.

Powell ticaret savaşlarının yatırımları, ekonomiye olan güveni aksatması ve küresel ekonomik büyümede "bozulmaya" sebep olması halinde tüm bu etkilerin Fed tarafından uygulanan para politikasıyla düzeltilemeyecebileceğini söyledi.

"Para politikasının şu anki duruma nasıl karşılık verebileceği konusunda gösterge oluşturabilecek yakın dönemde oluşmuş bir emsal bulunmuyor" diyen Powell, para politikasının "uluslararası ticaret için oturmuş kurallar çerçevesi" oluşturamayacağını ifade etti.

Powell, Fed'in "muhtemelen geçici olan gelişmelerin ötesini görerek, ticaret gelişmelerinin görünümü nasıl etkilediğine odaklanması ve hedeflerimizi gerçekleştirecek şekilde para politikasını ayarlaması" gerektiğini belirtti. Fed'in ana hedeflerini %2 enflasyon ve yüksek istihdam oluşturuyor.


‹ Önceki Haber Fitch Ratings’ten Türk bankalarına ilişkin açıklama Fitch Ratings’ten Türk bankalarına ilişkin açıklama
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7666 Değişim: -0,06%
Düşük 5,7422 23.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4322 Değişim: 0,51%
Düşük 6,3647 23.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
283,38 Değişim: 1,95%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.