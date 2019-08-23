Powell: Fed uygun şekilde adım atacak | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin "iyi bir konumda" olduğunu belirterek, merkez bankasının ekonominin büyüme çizgisini korumak için "uygun şekilde" adım atacağını söyledi. Powell konuşmasında Fed'in bir sonraki toplantıda faiz indirip indirmeyeceğine yönelik ipucu vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından faizleri düşürmesi için baskı uygulanan Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'daki merkez bankası sempozyumunda merkez bankasının izlediği bir dizi ekonomik ve jeopolitik riskten bahsetti ve risklerin büyük bölümünü ticaret savaşlarına bağladı.

Trump yönetimi göreve gelmesiyle birlikte Çin ve diğer ülkelere karşı ticaret savaşı başlattı.

Powell konuşmasında, "ABD ekonomisi genel olarak iyi performans göstermeye devam ediyor... İşletmelerin yatırımları ve imalat güç kaybetti ancak sağlam istihdam artışı ve artan çalışan ücretleri güçlü tüketim ve ılımlı genel büyümeyi destekliyor" dedi.

Powell ticaret savaşlarının yatırımları, ekonomiye olan güveni aksatması ve küresel ekonomik büyümede "bozulmaya" sebep olması halinde tüm bu etkilerin Fed tarafından uygulanan para politikasıyla düzeltilemeyecebileceğini söyledi.

"Para politikasının şu anki duruma nasıl karşılık verebileceği konusunda gösterge oluşturabilecek yakın dönemde oluşmuş bir emsal bulunmuyor" diyen Powell, para politikasının "uluslararası ticaret için oturmuş kurallar çerçevesi" oluşturamayacağını ifade etti.

Powell, Fed'in "muhtemelen geçici olan gelişmelerin ötesini görerek, ticaret gelişmelerinin görünümü nasıl etkilediğine odaklanması ve hedeflerimizi gerçekleştirecek şekilde para politikasını ayarlaması" gerektiğini belirtti. Fed'in ana hedeflerini %2 enflasyon ve yüksek istihdam oluşturuyor.