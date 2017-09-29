Fischer: Nokta grafik gerçeği yansıtmıyor

Fischer, nokta grafiğin bir "öngörü" olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, Fed'in gelecekteki faiz artışı tahminleri gösteren nokta grafiğinin bir "öngörü" olduğunu ve öngörülerin gerçek durumu yansıtmadığını belirtti.

Bank of England'ın sponsor olduğu konferansta yaptığı konuşmanın ardından Salı günü Londra'da izleyicilerin sorularını yanıtlayan Fischer, "Nokta grafikler oluşturulurken ortak bir temel alınmıyor. Yetkililerin tümü, para politikasının gidişatına ilişkin aynı varsayımlara sahip olmuyor" şeklinde konuştu.

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Gelecek ay emekliye ayrılarak görevini bırakma niyetinde olduğunu duyuran Fed Başkan Yardımcısı, "İlerlemek için kullandığımız ve paylaştığımız bir noktasal grafik var, ancak bunun ardından, yetkililerin hepsi aslında kendi kararını veriyor" ifadesini kullandı.



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