"Faiz artırımı hata olur"

Bridgewater Associates`a göre, ABD Merkez Bankası, rekor düşük seviyedeki faizleri artırarak hata yapıyor.

Dünyanın en büyük hedge fonu şirketi Bridgewater Associates, ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının faiz oranlarını tarihi düşük seviyelerinden yükselterek sorunlara yol açacaklarını belirtiyor.

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Fed'in faiz değişimlerine karşı ekonomik hassasiyet gibi riskleri yanlış hesapladığını söyleyen Bridgewater, müşterilerine Fed'in faiz artırımına giderek hata yaptığını ifade etti.

Bridgewater Associates'ın müşterilerine gönderdiği notta, “Fed, hamlelerini klasik döngüsel indikatörlere ve bilançonun normalleştirilmesi arzusuna dayandırıyor. Bizim yaptığımız hesaplamalara dayanarak Fed'in sorun oluşturmadan planını uygulayabileceğinden şüphe ediyoruz” ifadesi yer aldı.