Fibabanka tahvil ve bono ihraç limitini yükseltti

Fibabanka tahvil ve bono ihraç limitini 1.2 milyar liraya yükseltme kararı aldı.

Fibabanka'nın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre limit yükseltmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yapılacak. Fibabanka Eylül ayında borçlanma aracı limitini 775 milyon lira olarak belirlemişti.

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