Kordsa'dan bir ABD yatırımı daha

Kordsa ABD'de havacılık sektörü için kompozit üreten şirketi 3.2 milyon dolara satın aldı.

Kordsa ABD'de ticari havacılık sektörü için kompozit malzeme üreten bir şirketi 3.2 milyon dolara satın aldı. Kordsa'nın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre satın alma ile kompozit gelirlerinde yılda yaklaşık 4 milyon dolar artış bekleniyor.

Advanced Honeycomb Technologies Corporation adlı şirket, Kordsa'nın ABD'deki bağlı ortaklığı Kordsa Inc tarafından satın alındı.

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