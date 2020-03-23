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Fed'den ekonomiye destek için yeni genişletici önlemler

23.03.2020 - 15:15 | Son Güncelleme :
Fed'den ekonomiye destek için yeni genişletici önlemler | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomiye destek sağlamak amacıyla sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomiye destek sağlamak amacıyla sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıkladı. Fed'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde önemli zorluklara neden olduğuna dikkati çekildi.

Ekonominin ciddi aksamalarla karşılaştığı belirtilen açıklamada, iş kayıplarının sınırlandırılması ve hızlı toparlanmanın sağlanması için kamu ve özel sektörde sert tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Fed'in, hanehalkı ve işletmelere kredi akışı ile maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklemeye yönelik tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu kaydedildi.

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Piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesi ve para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak için Fed'in hazine tahvili ve konut kredisine (mortgage) dayalı menkul kıymet alımı yapacağı belirtilen açıklamada, konut kredisine dayalı menkul kıymet alımlarına ticari konut kredisine dayalı menkul kıymet alımlarının da dahil edileceği bildirildi.

Açıklamada, bankanın büyük ölçekli gecelik ve vadeli repo operasyonlarının da devam edeceği aktarıldı.

Yeni programlar oluşturularak çalışanlar, tüketiciler ve işletmelere kredi akışının destekleneceği ve 300 milyar dolara yakın yeni finansmanın sağlanacağı belirtilen açıklamada, Hazine Bakanlığı Borsa İstikrar Fonu'nun 30 milyar dolarlık öz kaynak sağlayacağı kaydedildi.

Ayrıca, Fed'in New York Şubesi'nden eş zamanlı yapılan açıklamada, bu hafta her gün 75 milyar dolarlık hazine tahvili ve 50 milyar dolarlık konut kredisine dayalı menkul kıymet alımı yapılacağı duyuruldu.


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