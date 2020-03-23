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Hazine 4.8 milyar lira borçlandı

23.03.2020 - 14:45
Hazine 4.8 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 4 milyar 807,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.
İhalede basit faiz yüzde 10,65, bileşik faiz yüzde 10,94 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 310 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 458 milyon lira, net satış 1 milyar 607,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

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Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 607 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 807,8 milyon lira borçlandı.


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