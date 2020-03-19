Fed'den 9 merkez bankasıyla daha swap hamlesi | Ekonomi Haberleri

Fed, Avustralya, Brezilya, Danimarka, Kore, Meksika, Norveç, Yeni Zelanda, Singapur ve İsveç merkez bankalarıyla swap hatları oluşturacak.

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için dünyanın büyük merkez bankalarının ardından 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldı.

Fed'den yapılan açıklamada, diğer merkez bankalarıyla kurulan bu hatların küresel ABD doları fonlama piyasalarındaki gerilimleri azaltmaya yardımcı olduğu, yurt içi ve yurt dışında hanehalkıyla işletmelere kredi temini sağlanmasının üzerindeki etkileri hafiflettiği ifade edildi.

Açıklamada, Fed'in Avustralya, Brezilya, Danimarka, Kore, Meksika, Norveç, Yeni Zelanda, Singapur ve İsveç merkez bankalarıyla geçici swap hatları oluşturduğu kaydedildi.

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Söz konu swap hatlarıyla Avustralya, Brezilya, Kore, Meksika, Singapur ve İsveç merkez bankalarının her biri için 60 milyar dolara yakın likidite desteği sağlanacağı belirtilirken, Danimarka, Norveç ve Yeni Zelanda merkez bankalarının her biri için 30 milyar dolarlık likidite sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, ABD doları likidite düzenlemelerinin 6 ay süreyle uygulanacağı bildirildi.

Fed, daha önce Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kanada, İngiltere, Japonya ve İsviçre merkez bankalarıyla benzer takas hatları kurmuştu.

Öte yandan Fed, hanehalkı ve işletmelere kredi akışını desteklemeye yönelik yeni bir adım daha atmış ve Para Piyasası Yatırım Fonu Likidite İmkanı (MMLF) programını başlattığını duyurmuştu.

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