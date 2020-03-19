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Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim

19.03.2020 - 18:28
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim | Ekonomi Haberleri

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 20 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak.

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,48 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,38 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,30 liraya inecek.

Buna göre Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.


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