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Fed yetkilileri borsadaki dalgalanma için ne dedi?

08.02.2018 - 08:25

Dallas Fed Başkanı Kaplan, "Hisse senetlerindeki kayıpların ekonomik yansımaları olacağını sanmıyorum. Bence bunlar doğal ve sağlıklı hareketler" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şube Başkanı William Dudley, Amerikan borsalarında yaşanan dalgalanmaların merkez bankalarını etkilemeyeceğini belirterek, "Benim ekonomiye dair görüşüm, borsa birkaç gün öncesine kıyasla biraz daha düşük olduğu için değişmedi. Borsa geçen seneye göre hala çok yüksek." dedi.

Dudley, New York'ta katıldığı bir etkinlikte, ABD hisse senedi piyasalarındaki değer kayıplarının, ülke ekonomisine yönelik değerlendirmelerini değiştirmediğini bildirdi.

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Borsalarda yaşanan kısa vadeli dalgalanmaların piyasa aktörleri ve medya için büyük haber olmasına karşın merkez bankaları için çok önemli olmadığını vurgulayan William Dudley, "Benim ekonomiye dair görüşüm, borsa birkaç gün öncesine kıyasla biraz daha düşük olduğu için değişmedi. Borsa geçen seneye göre hala çok yüksek." ifadelerini kullandı.

"BENCE BUNLAR DOĞAL VE SAĞLIKLI HAREKETLER"

New York Fed Başkanı Dudley, piyasalarda yaşanan dalgalanmaları değerlendiren tek Fed yetkilisi değildi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da Almanya'nın Frankfurt kentinde yaptığı bir konuşmada, hisse senedi değerlerinde düzeltme olmasını sağlıklı bulduğunu belirterek, "Hisse senetlerindeki kayıpların ekonomik yansımaları olacağını sanmıyorum. Bence bunlar doğal ve sağlıklı hareketler." diye konuştu. 


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