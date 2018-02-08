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ABD Senatosu bütçe planında anlaştı

08.02.2018 - 08:31

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, federal hükümetin yeniden "kapanmasını" önleyecek 2 yıllık bütçe planında anlaşmaya vardı.

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin federal hükümetin yeniden “kapanmasını” önleyecek 2 yıllık bütçe planında anlaşmaya vardığı bildirildi. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, 2 yıllık bütçe planı üzerinde uzlaşma sağladıklarını Senato Genel Kurulunda açıkladı.

Federal harcamaları, yaklaşık 300 milyar dolar artıracak uzun vadeli bütçe planında, ABD Savunma Bakanlığına 160 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Yoksul çocuklara sağlık sigortası, doğal afetler, orta ve şiddetli ağrıyı kesmek için kullanılan ve opioid olarak adlandırılan ilaçlarla mücadele ve altyapı çalışmaları için finansman içeren partiler üstü bütçe planında savunma harici programlar için 128 milyar dolar bulunuyor.

McConnell, bütçe planına ilişkin konuşmasında, "Vardığımız anlaşma, yıllardır ilk kez askeri güçlerimize güvenlikleri için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlayacak." dedi.

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Schumer ise McConnell'ın ardından geldiği kürsüde, "Bu bütçe anlaşması ekonomimiz ve orta sınıf için uzun zamandır yaptığımız en iyi şey." ifadesini kullandı. Hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar için önemli bir başarı olarak değerlendirilen uzun vadeli bütçe tasarısının, 9 Şubat Cuma gününden önce Kongrenin iki kanadından da geçmesi hükümetin kapanma tehlikesini iki yıl boyunca ortadan kaldıracak.

Öte yandan Kongre Washington yerel saatiyle yarın gece yarısına kadar yeni bir bütçe teklifini onaylamazsa milyonlarca kamu çalışanı cuma gününden itibaren kurumları yeniden açılıncaya kadar işlerine gidemeyecek ya da ücret almadan çalışmak zorunda kalacak. Bu, federal hükümetin ABD tarihindeki yirminci, Donald Trump yönetimindeki ikinci kısmen kapanışı olacak.

Bir önceki kapanma, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıldönümü olan 20 Ocak'ta başlamış ve Kongrenin dördüncü geçici bütçeyi onaylamasıyla 23 Ocak'ta sona ermişti. Dördüncü geçici bütçenin süresi ise 8 Şubat Perşembe gecesi bitiyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ BEŞİNCİ BÜTÇE TASARISINI DÜN ONAYLADI

Diğer taraftan, ABD Temsilciler Meclisi, dün ülkedeki federal kurumların 9 Şubat Cuma günü itibarıyla kısmen "kapanmasını" önleyecek 6 haftalık geçici bütçe tasarısını onaylamıştı.

Yasalaşması için Senatodan geçmesi gereken geçici bütçe tasarının, Senatoda iki yıllık bütçe planı üzerine anlaşma sağlanması nedeniyle rafa kaldırılabileceği belirtiliyor. 


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