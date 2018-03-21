Fed yeni Başkanı Powell ne mesaj verdi?

Jerome Powell başkanlığı altındaki ilk faiz kararının ardından basın toplantısı düzenliyor

Powell'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle;

*İşgücü piyasası güçlü kalmaya devam edecek.

*İşsizlik oranı Şubat ayında düşük kalmaya devam etti.

*Talebi destekleyen temel göstergeler sağlam kalmaya devam ediyor.

*Enflasyonun inatçı biçimde hedef seviyesinin altında kalmasından kaçınmak istiyoruz.

*Çok yavaş faiz artırımları ekonomi için risk oluşturur.

*Katılımcıların büyük kısmı 2019 yılı için faiz tahminlerini Aralık ayına göre yukarı yönde revize etti.

*FOMC'nin 2019 ve 2020 yılları için faiz medyan tahminleri daha yukarıda.

*Enflasyon ve ücretler üzerindeki baskı çok kademeli.

*Faiz konusunda orta zemin bulmaya çalışıyoruz.

*Enflasyon hedefinin aşılmasına tolerans gösterdiğimizi söyleyemem.

*Daima yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmayı istiyoruz.