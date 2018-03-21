Fed yeni Başkanı Powell ne mesaj verdi?

Jerome Powell başkanlığı altındaki ilk faiz kararının ardından basın toplantısı düzenliyor
Powell'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle;
*İşgücü piyasası güçlü kalmaya devam edecek.
*İşsizlik oranı Şubat ayında düşük kalmaya devam etti.
*Talebi destekleyen temel göstergeler sağlam kalmaya devam ediyor.
*Enflasyonun inatçı biçimde hedef seviyesinin altında kalmasından kaçınmak istiyoruz.
*Çok yavaş faiz artırımları ekonomi için risk oluşturur.
*Katılımcıların büyük kısmı 2019 yılı için faiz tahminlerini Aralık ayına göre yukarı yönde revize etti.
*FOMC'nin 2019 ve 2020 yılları için faiz medyan tahminleri daha yukarıda.
*Enflasyon ve ücretler üzerindeki baskı çok kademeli.
*Faiz konusunda orta zemin bulmaya çalışıyoruz.
*Enflasyon hedefinin aşılmasına tolerans gösterdiğimizi söyleyemem.
*Daima yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmayı istiyoruz.