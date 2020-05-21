Fed uzun dönemli krizle mücadele planlarını görüşüyor | Ekonomi Haberleri

Fed, politika yapıcıları koronavirüs salgınından kötü etkilenen ekonomiyi ve finansal piyasaları destekleyecek trilyonlarca dolarlık desteği sağlamak için çalışıyor. Geçtiğimiz ayla beraber Fed politika yapıcıları ekonomiyi, daha yavaş ve zorlu olabileceğine inandıkları iyileşme sürecinde en iyi nasıl destekleyebileceklerini görüşmeye başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından 28-29 Nisan'da yapılan para politikası toplantısının dün akşam yayımlanan tutanaklarına göre, Fed politika yapıcıları kısa dönemli faiz oranlarının yönü için detaylı bir kılavuz hazırlama ve uzun dönem faiz oranları için üst limit belirleme gibi fikirleri görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği ve Japonya ile Avrupa'da uygulanan ancak Fed politika yapıcılarının riskli ve etkili bulmadığı negatif faiz oranları ise görüşülmedi.

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