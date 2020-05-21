TVF: Kamu bankaları sermaye artırma süreci tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Kamu bankalarının çekirdek sermayelerinin 21 milyar TL artırılması süreci tamamlandı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın çekirdek sermayelerinin 21 milyar TL artırılması sürecinin tamamlandığını duyurdu.

TVF'den dün akşam yapılan açıklamada, işlem sonucunda TVF'nin Halkbank'taki ortaklık payının yüzde 75.29, Vakıfbank'taki payının ise yüzde 35.99 olduğu belirtildi. Ziraat Bankası hisselerinin tamamı ise TVF bünyesinde bulunuyor.

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