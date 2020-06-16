Fed şirket tahvili almaya başlıyor | Ekonomi Haberleri

Fed, koronavirüs salgınının ardından ilan ettiği şirket tahvili alım programına bugün başlayacak.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) koronavirüs salgını nedeniyle ekonomi, şirketler ve haneleri desteklemek için birçok tedbir açıkladı. Bunlardan biri de İkincil Piyasa Şirket Tahvili İmkanı (SMCCF) adlı tahvil alım programıydı.

Fed, alım yaparken endeksleme yaklaşımı aldığı ABD şiret tahvillerinden geniş ve kapsamlı bir portföy oluşturacak.

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Alımlar, Mayıs ortasında borsada işlem gören fonların satın almaya başlayan SMCCF'nin bugüne kadar yaptığı alımları tamamlar nitelikte olacak. Şirket tahvili alımlarının bungün başlayacağı açıklaması yatırımcı güvenini artırmasının hisse senedi piyasalarının yükselmesini sağladı.

Fed'in açıklamasına göre şirket tahvili alımları, "asgari derecelendirme, azami vade ve diğer kriterleri karşılayan ABD şirketleri tarafından ihraç edilen ikinci piyasadaki tüm tahvillerden oluşan" bir endekse dayanacak.

Fed'in şirket tahvillerini doğrudan ihraççıdan aldığı Birincil Piyasa Şirket Tahvili İmkanı ise yine aynı açıklamaya göre "yakın gelecekte faaliyete geçecek."

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