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Japonya Merkez Bankası şirketlere kredi desteğini artırdı

16.06.2020 - 08:44
Japonya Merkez Bankası şirketlere kredi desteğini artırdı | Ekonomi Haberleri

Para politikasını değiştirmeyen BOJ, nakit sıkıntısı çeken şirketlere kredi desteğini artırdı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasında ve ekonominin koronavirüs salgınından kademeli olarak toparlanacağı görüşünde değişiklik yapmadı. BOJ böylece ekonomik büyümeyi desteklemek henüz yeni bir adım atmayacağının sinyalini verdi.

Ancak, BOJ nakit sıkıntısı çeken şirketlere verilen kredi paketinin büyüklüğünü geçen ay açıklanan yaklaşık 700 milyar dolardan düzeyinden 1 trilyon dolara çıkardı.

BNP Paribas Securities üst düzey ekonomisti Hiroshi Shiraishi, "Piyasalar sakinleşti ve ekonomi dibe vuruyor gibi görünüyor, BOJ'un yakın zamanda harekete geçmesi için hiçbir neden yok" dedi.

 

BOJ beklendiği gibi politika faizini %-0.1'de tuttu ve 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisini %0 seviyesinde tutma taahhüdünü sürdürdü.

BOJ, şirketlerin finansman zorluklarını hafifletecek adımlara odaklanmaya devam ederken, Başkan Haruhiko Kuroda bugün yapacağı konuşmada salgın yavaşladığında büyüme ve enflasyonun nasıl yükseltileceği gibi uzun vadeli sorunlarla nasıl mücadele edileceği hakkında ipuçları sunabilir.

BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda TSİ 09.30'da basın toplantısı düzenleyecek.


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